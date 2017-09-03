Омичи добавили моющее средство в фонтан у цирка
Общество  •  ИА «Омск Здесь»  3 сентября 2017, 11:14, последнее обновление 3 сентября 2017, 11:29  •  печать

Омичи добавили моющее средство в фонтан у цирка

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Пользователи соцсетей считают, что неизвестные решили таким образом пошутить.

В паблике "Аварийный Омск" появился снимок, сделанный возле омского цирка. Очевидец сфотографировал фонтан, в который неизвестные добавили моющее средство.

В комментариях омичи возмущаются таким поступком, ведь теперь приводить фонтан в порядок придётся сотрудникам цирка. Кроме того, комментаторов беспокоит, вдруг голуби попьют эту воду и отравятся. Некоторые омичи считают, что на здании цирка установлены камеры, поэтому шутников скоро разыщут.

Теги  •  #моющее средство #Омский цирк #фонтан

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Комментарии
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Александр Минякин  •  3 сентября 2017, 13:38

Тут нужно смотреть какое моющее средство, есть такие, которые действительно могут нанести вред людям и птицам. Например автомобильный шампунь очень едкое средство. У меня всегда возникает мысль после такого, когда же у нас люди изменятся?

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Елена Соколова  •  3 сентября 2017, 13:37

Гадкий поступок недалеких людей. Действительно, в новости к слову "неизвестные" надо добавить вполне печатное слово "дебилы."

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Jack Daniels  •  3 сентября 2017, 12:52

М-да уж, шутники.... Дебилы. Неужели свою "креативность" нужно показывать, нанося вред окружающим и природе?

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Таисия Петрова  •  3 сентября 2017, 12:49

С одной стороны радостно, что дети ещё шутить не разучились из-за своих гаджетов и компьютеров, с другой стороны конечно не то место выбрали для шуток

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Наталья Ремизова  •  3 сентября 2017, 11:39

Шутить современные люди разучились и думать головой тоже.

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