Омичи добавили моющее средство в фонтан у цирка

В паблике "Аварийный Омск" появился снимок, сделанный возле омского цирка. Очевидец сфотографировал фонтан, в который неизвестные добавили моющее средство.

В комментариях омичи возмущаются таким поступком, ведь теперь приводить фонтан в порядок придётся сотрудникам цирка. Кроме того, комментаторов беспокоит, вдруг голуби попьют эту воду и отравятся. Некоторые омичи считают, что на здании цирка установлены камеры, поэтому шутников скоро разыщут.