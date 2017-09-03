Омичи добавили моющее средство в фонтан у цирка

В паблике "Аварийный Омск" появился снимок, сделанный возле омского цирка. Очевидец сфотографировал фонтан, в который неизвестные добавили моющее средство.
В комментариях омичи возмущаются таким поступком, ведь теперь приводить фонтан в порядок придётся сотрудникам цирка. Кроме того, комментаторов беспокоит, вдруг голуби попьют эту воду и отравятся. Некоторые омичи считают, что на здании цирка установлены камеры, поэтому шутников скоро разыщут.
Тут нужно смотреть какое моющее средство, есть такие, которые действительно могут нанести вред людям и птицам. Например автомобильный шампунь очень едкое средство. У меня всегда возникает мысль после такого, когда же у нас люди изменятся?
Гадкий поступок недалеких людей. Действительно, в новости к слову "неизвестные" надо добавить вполне печатное слово "дебилы."
М-да уж, шутники.... Дебилы. Неужели свою "креативность" нужно показывать, нанося вред окружающим и природе?
С одной стороны радостно, что дети ещё шутить не разучились из-за своих гаджетов и компьютеров, с другой стороны конечно не то место выбрали для шуток
Шутить современные люди разучились и думать головой тоже.