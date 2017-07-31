Омские фонтаны в День ВДВ будут работать

Фонтаны в Омске в День Воздушно-десантных войск будут работать, но купаться в них настоятельно не рекомендуется.

Во время празднования Дня Воздушно-десантных войск фонтанты в Омске отключать не будут. Об этом "Омск Здесь" сообщили в ОАО "ОмскВодоканал", в ведении которого находятся фонтаны на Театральной площади, напротив Администрации города, по улице Тарская и старейший омский фонтан "Изобилие" напротив ОмГУПС.

- Все фонтаны в этот день будут работать в обычном режиме, но каждый год мы даём комментарии о том, что это гидросооружение, которое не предназначено для купания. Но это многовековая традиция, которую мы не имеем право нарушать, - сообщили в "ОмскВодоканале".

Добавим, что в среду, 2 августа, в Омске пройдут праздничные мероприятия, посвящённые Дню Воздушно-десантных войск России. К примеру, в музее Кондратия Белова пройдёт открытие юбилейной выставки известного омского художника и дизайнера Виктора Касьянова и выставка работ Ивана Григорьевича Шубина.