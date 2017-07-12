Фонтан в центре Омска закроют на ремонт

Фонтан, расположенный на Театральной площади, не будет работать в течение трёх дней.

Как сообщает ОАО "ОмскВодоканал", у гидросооружения предстоит заменить разрушенный облицовочный керамогранит чаши.

- С сегодняшнего дня мы начали подготовку фонтана к работам. Ремонт планируется выполнить в предельно короткие сроки, за три дня. Уже в выходные гидросооружение будет работать в привычном для жителей города режиме, - прокомментировал главный инженер ОАО "ОмскВодоканал" Герасим Родин.

Как заверили в "ОмскВодоканале", ремонт не повлияет на режим работы остальных водных комплексов. Напомним, в ведении предприятия также находится фонтан напротив администрации города в сквере Дзержинского и старейший омский фонтан "Изобилие" напротив университета путей сообщения. Они работают ежедневно с 12 до 22 часов. Вторник - день профилактических работ. В дождливую и ветреную погоду фонтаны не включают.