Фонтан в центре Омска закроют на ремонт
Общество  •  12 июля 2017, 16:22, последнее обновление 12 июля 2017, 17:19  •  печать

Фонтан в центре Омска закроют на ремонт

Автор:

Фонтан, расположенный на Театральной площади, не будет работать в течение трёх дней.

Как сообщает ОАО "ОмскВодоканал", у гидросооружения предстоит заменить разрушенный облицовочный керамогранит чаши.

- С сегодняшнего дня мы начали подготовку фонтана к работам. Ремонт планируется выполнить в предельно короткие сроки, за три дня. Уже в выходные гидросооружение будет работать в привычном для жителей города режиме, - прокомментировал главный инженер ОАО "ОмскВодоканал" Герасим Родин.

Как заверили в "ОмскВодоканале", ремонт не повлияет на режим работы остальных водных комплексов. Напомним, в ведении предприятия также находится фонтан напротив администрации города в сквере Дзержинского и старейший омский фонтан "Изобилие" напротив университета путей сообщения. Они работают ежедневно с 12 до 22 часов. Вторник - день профилактических работ. В дождливую и ветреную погоду фонтаны не включают.

Теги  •  #ОмскВодоканал #ремонт #Театральная площадь #фонтан

Читайте также

Комментарии
Добавить свой
Екатерина Семенова  •  12 июля 2017, 19:09

Как раз на эти дни запланированы дожди.

Ответить
Последние новости
В Омске поймали подростка, который в грузовом поезде хотел уехать на Алтай  •  сегодня, 17:38  •   2
Огромный смерч снова обрушился на Омскую область  •  сегодня, 17:22  •   2  •  
"Новапорт" готов построить аэропорт "Омск-Фёдоровка" за 11 млрд рублей  •  сегодня, 15:57  •   1
День омича объединяет горожан  •  сегодня, 15:32
Стали известны размеры премий, получаемых замами мэра Омска  •  сегодня, 14:06  •   4
Экс-начальник МРСК Сибири нарубил дров на миллионный штраф  •  сегодня, 13:27
Еще новости
Загрузка...
Марафон Сериалов 240х400
Место для вашей рекламы 240х400
Дача весна 240Х400