Начальник омского УМВД оценил мастерство полицейских-кавалеристов

В Омске отмечает праздник старейшая в органах внутренних дел служба – патрульно-постовая.

На площади у спортивного комплекса "Арена-Омск" сегодня, 2 августа, прошли торжественные мероприятия, посвящённые дню образования патрульно-постовой службы в системе МВД России. На празднования в честь 94-й годовщины полицейские пригласили своих коллег из других ведомств, ветеранов, руководство города и области, омичей и гостей города. Личный состав поздравил начальник областного Управления МВД России Леонид Коломиец.

- На вас возложены важнейшие задачи по укреплению правопорядка, обеспечению общественной безопасности, защите граждан. Спокойствие омичей на улицах нашего региона во многом зависит именно от вашего профессионализма, - обратился с поздравление к коллегам глава омской полиции.

Из рук начальника за образцовое исполнение служебных обязанностей ведомственные награды получили сотрудники, особо отличившиеся при несении службы.

В завершении праздника сотрудники различных служб полиции, в том числе полицейские-кавалеристы, кинологи, сотрудники патрульно-постовой службы продемонстрировали свое мастерство во время показательных выступлений.

Добавим, патрульно-постовая служба одна из старейших в системе органов внутренних дел. Численность ППС составляет около 1000 полицейских и является одной из самых многочисленных и мобильных в структуре омского гарнизона. Сотрудниками службы в этом году раскрыто более 700 преступлений, выявлено и пресечено практически 16 тыс. административных правонарушений.

Фото: пресс-служба УМВД РФ по Омской области