Начальник омского УМВД оценил мастерство полицейских-кавалеристов
Общество  •  ИА «Омск Здесь»  2 сентября 2017, 15:02, последнее обновление 2 сентября 2017, 15:13  •  печать

Начальник омского УМВД оценил мастерство полицейских-кавалеристов

Автор:

В Омске отмечает праздник старейшая в органах внутренних дел служба – патрульно-постовая.

На площади у спортивного комплекса "Арена-Омск" сегодня, 2 августа, прошли торжественные мероприятия, посвящённые дню образования патрульно-постовой службы в системе МВД России. На празднования в честь 94-й годовщины полицейские пригласили своих коллег из других ведомств, ветеранов, руководство города и области, омичей и гостей города. Личный состав поздравил начальник областного Управления МВД России Леонид Коломиец.

- На вас возложены важнейшие задачи по укреплению правопорядка, обеспечению общественной безопасности, защите граждан. Спокойствие омичей на улицах нашего региона во многом зависит именно от вашего профессионализма, - обратился с поздравление к коллегам глава омской полиции.

  

Из рук начальника за образцовое исполнение служебных обязанностей ведомственные награды получили сотрудники, особо отличившиеся при несении службы.

  

В завершении праздника сотрудники различных служб полиции, в том числе полицейские-кавалеристы, кинологи, сотрудники патрульно-постовой службы продемонстрировали свое мастерство во время показательных выступлений.

Добавим, патрульно-постовая служба одна из старейших в системе органов внутренних дел. Численность ППС составляет около 1000 полицейских и является одной из самых многочисленных и мобильных в структуре омского гарнизона. Сотрудниками службы в этом году раскрыто более 700 преступлений, выявлено и пресечено практически 16 тыс. административных правонарушений.

Фото: пресс-служба УМВД РФ по Омской области

Теги  •  #Леонид Коломиец #полиция #ППС

Читайте также

Комментарии
Добавить свой
Последние новости
Сотрудники торгового комплекса Омска сами раскрыли кражу  •  сегодня, 12:18  •   5
"Авангард" потерпел первое поражение в сезоне  •  сегодня, 10:46  •   5
В двух поселках Омской области снят карантин по АЧС  •  вчера, 20:07  •   2
Для нового спектакля Омской драмы готовят дрессированных собак  •  вчера, 17:00
Омич угнал машину друга и разбил её о столб  •  вчера, 16:21  •   5
На трассе Омск - Тюмень водитель ВАЗа погиб, опрокинувшись в кювет  •  вчера, 14:35  •   1
Еще новости
Загрузка...
Место для вашей рекламы 240х400
Дача весна 240Х400