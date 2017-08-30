Омская полиция выложила видео погони за пьяным водителем без документов в автомобиле без знаков

Омские правоохранительные органы выложили в интернет видео погони за водителем в районе виадука на улице Завертяева. Нетрезвый водитель без прав мчался на автомобиле без регистрационных знаков и в итоге врезался в светофор.

Как сообщили в пресс-службе УМВД России по Омской области, инцидент произошёл поздно вечером в минувший вторник. Сотрудники ДПС заметили автомобиль ВАЗ-2110, двигавшийся по криволинейной траектории в направлении улицы 21-й Амурской. Требование остановиться водитель проигнорировал, увеличив скорость. В итоге в районе дома № 246 по улице Герцена водитель не справился с управлением и допустил наезд на светофор. Как выяснилось, за рулем "десятки" без регистрационных знаков находился 25-летний молодой человек без прав, к тому же он был нетрезв.

- В отношении мужчины составлены административные материалы за управление транспортным средством без государственных регистрационных знаков, за проезд на запрещающий сигнал светофора, за невыполнение законного требования об остановке транспортного средства, за повторное управление транспортным средством, не зарегистрированным в установленном порядке, за управление транспортным средством водителем, не имеющим при себе документов на право управления им, за управление транспортным средством водителем, находящимся в состоянии опьянения, - пояснили в пресс-службе полиции.