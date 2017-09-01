Защита полковника Пономарёва настаивает на том, что обвинение ему не предъявлено

Следствие по уголовному делу об обрушении казармы 242-го учебного центра ВДВ предъявило новое обвинение бывшему начальнику центра - Олегу Пономарёву. Об этом сообщают российские СМИ. В деле появились новые статьи. По данным журналистов, полковнику Пономарёву и его бывшему заместителю - полковнику Владиславу Пархоменко ГВСУ СКР предъявлено обвинение в совершении преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 286, ч. 5 ст. 33, ч. 2 ст. 201, ч. 3 ст. 216 УК РФ - превышение должностных полномочий, злоупотребление полномочиями и нарушение правил безопасности при ведении строительных работ.

Как полагает следствие, офицеры фактически должны были контролировать ремонтные работы в казарме № 226 учебного центра ВДВ, а выявив совершённые в ходе них нарушения, не допустить размещение на объекте личного состава. Вместе с тем, по мнению адвоката Олега Пономарёва Антона Антонова, обвинение следствием фактически предъявлено не было, поскольку была нарушена процедура, установленная нормами уголовно-процессуального права.

- В ходе допроса по первому обвинению нами была представлена экспертиза, доказывающая невиновность моего подзащитного. Мы попросили отложить следственное действие для предоставления дополнительных доказательств. Но за день до его начала Олегу Пономарёву было вручено новое постановление о привлечении в качестве обвиняемого, - добавил Антон Антонов.

Как полагает защита бывшего начальника 242-го учебного центра ВДВ, он был лишён возможности представить доказательства своей невиновности. Сейчас адвокатом подана жалоба в Главную военную прокуратуру.

- Представленные стороной защиты доказательства способны в полной мере опровергнуть выводы следствия о виновности Пономарёва, - говорит Антон Антонов. - Эксперты подтверждают, что при строительстве казармы он являлся лишь конечным потребителем. Не занимался размещением госконтракта, не подписывал документы, фактически ни на что не влиял.

Напомним, обрушение казармы учебного центра произошло в июле 2015 года. Тогда погибли 24 новобранца, ещё около 20 солдат получили травмы.