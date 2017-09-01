Перед омичами завтра выступят полицейские-кинологи и кавалеристы

Завтра, 2 сентября, на площади у спортивного комплекса "Арена Омск" состоится торжественное мероприятие, посвящённое 94-й годовщине со дня образования патрульно-постовой службы. Как сообщили в региональном Правительстве, здесь пройдут показательные выступления полицейских-кинологов со служебными собаками и кавалеристов на служебных лошадях. Кроме этого, гостей праздника обещают накормить настоящей солдатской кашей.

Отметим, что именно 1 сентября 1923 года Центральное административное управление НКВД РСФСР утвердило "Инструкцию постовому милиционеру". Сегодня патрульно-постовая служба является одним из самых многочисленных и мобильных в структуре Омского гарнизона. Только в городе Омске функционирует пять батальонов, объединённых в один полк. В него входят пешие посты, патрульные экипажи, кавалеристы и полицейские-кинологи. В задачи сотрудников входит раскрытие преступлений по горячим следам, обеспечение общественного порядка, личной безопасности граждан, предупреждение и пресечение преступлений, административных правонарушений. В целом в регионе штатная численность этого подразделения составляет около 1000 человек. Ежесуточно на охрану общественного порядка заступают около 300 полицейских.