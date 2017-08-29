Православные омичи выступят против фильма "Матильда"
Общество  •  ИА «Омск Здесь» 29 августа 2017, 11:40, последнее обновление 29 августа 2017, 11:40  •  печать

Православные омичи выступят против фильма "Матильда"

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Сегодня в Омске состоится православная акция, во время которой православные жители города выступят в защиту царской семьи.

Сегодня, 29 августа, в 12:00 на улице 10 лет Октября, 166/1, напротив Военно-патриотического центра "Казачок" Тарский епархиальный молодёжный отдел устроит акафист святым Царственным страстотерпцам. Омичей приглашают на песнопения, посвящённые семье Романовых.

После проведения акции все желающие смогут сфотографироваться с плакатом в защиту царской семьи. Напомним, уже несколько месяцев в России проходят протесты православных активистов, выступающих против картины Алексея Учителя "Матильда". Общественники считают, что фильм искажает российскую историю. Отметим, в начале августа в Омске и нескольких городах РФ прошли митинги против "Матильды".

Фото: Тарский епархиальный молодёжный отдел

Теги  •  #акция #православные активисты #фильм Матильда

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