В Омске появятся новые автобусные маршруты на Московку и Левый берег

Городские власти для жителей Московки, которым необходимо добраться до центра города, планируют сделать короткий частный автобусный маршрут. Проблемы должны решить и с транспортной доступностью улицы Крупской.

Как сообщил сегодня, 29 августа, на пресс-конференции в Международном пресс-центре "МКР-Медиа", посвящённой вопросам транспорта, заместитель главы профильного городского департамента Игорь Кожухов, жителям Московки не хватает автобусного маршрута, связывающего их посёлок с проспекта Карла Маркса.

Игорь Кожухов

- Мы планируем сделать короткий маршрут. Он не будет проходить через улицу Хмельницкого или Маяковского. Пока не буду озвучивать подробности. В ближайшее время пройдут торги и станет известен перевозчик, - озвучил планы Игорь Кожухов.

По его словам, проблемы с общественным транспортом испытывают жители ул. Крупской. Ранее перевозчики здесь работали, но из-за низкой рентабельности вынуждены были уйти. Впрочем, появились желающие восстановить транспортное сообщение на этом участке. В Омске появится два новых маршрута, проходящих по ул. Крупской. Заместитель главы департамента транспорта пообещал, что частные автобусы будут ходить с комфортным временным интервалом.