До октября отключат от газа дома всех омичей-должников
Общество  •  ИА «Омск Здесь» 31 августа 2017, 11:17  •  печать

До октября отключат от газа дома всех омичей-должников

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Без голубого топлива могут остаться порядка двух тысяч неплательщиков.

По данным ООО "Газпром межрегионгаз Омск", на 28 августа просроченная дебиторская задолженность потребителей всех категорий составила 1,10 млрд руб. Большая часть из этой суммы - долг производственных потребителей - 929,6 млн руб. "Дебиторка" теплоснабжающих организаций превысила 573 млн руб., задолженность населения, потребляющего природный газ, - 95 млн руб.

Чтобы улучшить платёжную дисциплину потребителей, региональным поставщиком газа принимаются различные меры, в том числе весьма непопулярные.

- Для снижения задолженности населения региона, пользующегося природным газом, поставщик топлива в настоящее время продолжает начавшуюся по окончании предыдущего отопительного сезона кампанию по отключению абонентов-должников от газовой сети. Газоснабжение уже приостановлено более 1200 неплательщикам, эта крайняя, но эффективная мера позволила снизить задолженность на 36 млн руб., - сообщили в ООО "Газпром межрегионгаз Омск".

Кампания по отключению должников от природного газа продолжится  до октября, будет отключено ещё порядка двух тысяч абонентов-неплательщиков.

Теги  •  #Газпром межрегионгаз Омск #долг #отключение

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Комментарии
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Таисия Петрова  •  31 августа 2017, 14:08

Механизм снижения задолженности правильный, только каждый случай индивидуально рассматривать следует, могут быть с задолженностью и ветераны, пенсионеры, многодетные семьи чей доход обычно позволяет лишь свезти концы с концами.

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