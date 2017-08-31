До октября отключат от газа дома всех омичей-должников

По данным ООО "Газпром межрегионгаз Омск", на 28 августа просроченная дебиторская задолженность потребителей всех категорий составила 1,10 млрд руб. Большая часть из этой суммы - долг производственных потребителей - 929,6 млн руб. "Дебиторка" теплоснабжающих организаций превысила 573 млн руб., задолженность населения, потребляющего природный газ, - 95 млн руб.
Чтобы улучшить платёжную дисциплину потребителей, региональным поставщиком газа принимаются различные меры, в том числе весьма непопулярные.
- Для снижения задолженности населения региона, пользующегося природным газом, поставщик топлива в настоящее время продолжает начавшуюся по окончании предыдущего отопительного сезона кампанию по отключению абонентов-должников от газовой сети. Газоснабжение уже приостановлено более 1200 неплательщикам, эта крайняя, но эффективная мера позволила снизить задолженность на 36 млн руб., - сообщили в ООО "Газпром межрегионгаз Омск".
Кампания по отключению должников от природного газа продолжится до октября, будет отключено ещё порядка двух тысяч абонентов-неплательщиков.
Механизм снижения задолженности правильный, только каждый случай индивидуально рассматривать следует, могут быть с задолженностью и ветераны, пенсионеры, многодетные семьи чей доход обычно позволяет лишь свезти концы с концами.