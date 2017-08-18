Омичи задолжали "Тепловой компании" 350 млн рублей
Общество  •  ИА «Омск Здесь» 18 августа 2017, 11:53, последнее обновление 18 августа 2017, 11:57  •  печать

Омичи задолжали "Тепловой компании" 350 млн рублей

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Несмотря на долги абонентов "Тепловая компания", готовится к началу отопительного сезона.

Муниципальное предприятие "Тепловая компания" выполняет все плановые мероприятия по подготовке оборудования тепловых сетей и теплоисточников к началу отопительного сезона. Однако дебиторская задолженность за оказанные услуги по тепло- и водоснабжению превышает 786 млн руб. Главным должником перед компанией оказалось АО "ОмскРТС", чей долг составляет 409 млн руб. Кроме того, омичи задолжали предприятию 350 млн руб., а бюджеты - 27 млн руб.

Для исправления ситуации предприятие проводит претензионно-исковую работу по взысканию долгов, а также ищет возможности дополнительных кредитных ресурсов. Из-за имеющихся долгов "Тепловая компания" не может погасить долги перед несколькими кредиторами, в том числе перед ООО "Газпром межрегионгаз Омск" за поставку природного газа: долг перед компанией составляет 261,6 млн руб.

Теги  •  #долг #Тепловая компания

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