Подростки, которых искала омская полиция, сутки гуляли по городу
Общество  •  ИА «Омск Здесь» 31 августа 2017, 10:43  •  печать

Подростки, которых искала омская полиция, сутки гуляли по городу

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Полицейские разыскали двух 16-летних подростков, ушедших накануне из детского дома.

Вчера в отдел полиции по Исилькульскому району пришли сотрудники воспитательного учреждения. Они рассказали, что двое 16-летних подростков сбежали из детского дома. Оказалось, что юноши ушли из учреждения 29 августа около 18:00 и не вернулись.

Полицейские начали опрашивать знакомых и проверять места, где они могли появиться. К розыску привлекли личный состав и наружные службы и нашли сбежавших в Исилькуле.

Подростки рассказали, что всё это время они гуляли по городу. Инспекторы по делам несовершеннолетних провели с ними профилактические беседы. Отметим, что за время их отсутствия никаких противоправных действий не было совершено.

Теги  •  #побег #полиция #розыск #трудные подростки

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Комментарии
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Игорь Х  •  31 августа 2017, 12:12

Инспекторам по делам несовершеннолетних не мешало бы поинтересоваться условиями в детском доме, из которого сбегают обитатели.

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Алекс   •  31 августа 2017, 11:29

Понять их можно, в таком возрасте хочется просто погулять по городу, а ведь нельзя.

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