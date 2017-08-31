Подростки, которых искала омская полиция, сутки гуляли по городу

Вчера в отдел полиции по Исилькульскому району пришли сотрудники воспитательного учреждения. Они рассказали, что двое 16-летних подростков сбежали из детского дома. Оказалось, что юноши ушли из учреждения 29 августа около 18:00 и не вернулись.
Полицейские начали опрашивать знакомых и проверять места, где они могли появиться. К розыску привлекли личный состав и наружные службы и нашли сбежавших в Исилькуле.
Подростки рассказали, что всё это время они гуляли по городу. Инспекторы по делам несовершеннолетних провели с ними профилактические беседы. Отметим, что за время их отсутствия никаких противоправных действий не было совершено.
Инспекторам по делам несовершеннолетних не мешало бы поинтересоваться условиями в детском доме, из которого сбегают обитатели.
Понять их можно, в таком возрасте хочется просто погулять по городу, а ведь нельзя.