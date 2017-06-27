В Омске на улице Богдана Хмельницкого нашли сбежавших из дома трёхлетних детей
Происшествия  •  27 июня 2017, 12:26  •  печать

В Омске на улице Богдана Хмельницкого нашли сбежавших из дома трёхлетних детей

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Два маленьких мальчика сбежали от сестры, но рассказывали прохожим, что покинули детский сад.

В социальных сетях омичи сообщили об обнаружении двух трёхлетних мальчиков в районе дома № 142 на улице Богдана Хмельницкого. Дети рассказывали прохожим, что сбежали из детского сада. Горожане передали маленьких беглецов в детскую комнату полиции.

Как сообщает пресс-служба УМВД России по Омской области, два брата 2013 года рождения воспользовались тем, что присматривавшая за ними 12-летняя сестра спала, и вышли на улицу. Семья характеризуется по месту жительства удовлетворительно, на профилактическом учёте в органах внутренних дел не состоит.

В отношении 34-летней матери мальчиков составлен административный протокол по ст. 5.35 КоАП РФ  "Неисполнение родителями или иными законными представителями несовершеннолетних обязанностей по содержанию и воспитанию несовершеннолетних". С родителями проведена профилактическая беседа.

Теги  •  #дети #улица Богдана Хмельницкого

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Комментарии
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Злата Маркова  •  27 июня 2017, 14:14

Самое главное, что дети нашлись и не попали в беду, а родителям нужно позаботиться, чтобы дети больше без присмотра не оставались.

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Александр Божежар  •  27 июня 2017, 13:02

К родителям претензия только одна - мало ремня давали детям, такие прогулки могут плохо закончиться.

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