В Омске на улице Богдана Хмельницкого нашли сбежавших из дома трёхлетних детей

Два маленьких мальчика сбежали от сестры, но рассказывали прохожим, что покинули детский сад.

В социальных сетях омичи сообщили об обнаружении двух трёхлетних мальчиков в районе дома № 142 на улице Богдана Хмельницкого. Дети рассказывали прохожим, что сбежали из детского сада. Горожане передали маленьких беглецов в детскую комнату полиции.

Как сообщает пресс-служба УМВД России по Омской области, два брата 2013 года рождения воспользовались тем, что присматривавшая за ними 12-летняя сестра спала, и вышли на улицу. Семья характеризуется по месту жительства удовлетворительно, на профилактическом учёте в органах внутренних дел не состоит.

В отношении 34-летней матери мальчиков составлен административный протокол по ст. 5.35 КоАП РФ "Неисполнение родителями или иными законными представителями несовершеннолетних обязанностей по содержанию и воспитанию несовершеннолетних". С родителями проведена профилактическая беседа.