Под Омском полтора часа искали сбежавших на речку подростков

13 августа в Омском районе пропали два подростка 13 и 16 лет, которые без разрешения взрослых ушли на реку Иртыш. На розыск детей отправился весь личный состав территориального подразделения полиции.

К поискам был привлечён и экипаж специализированной роты ДПС, который в этот момент находился в отделении полиции "Чернолученский". Получив ориентировки, инспекторы оперативно выдвинулись в направлении возможного движения детей.

- Общаясь по дороге с жителями поселка Большекулачье, сотрудники полиции выяснили, что подростков видели в районе реки Иртыш. Автоинспекторы проследовали в указанном направлении, где и обнаружили ребят, - сообщили в пресс-службе УМВД.

На поиски подростков ушло всего 1,5 часа. Их передали законным представителям и провели с ними профилактическую беседу о недопустимости самовольных уходов.