В Омске досрочно отремонтировали все запланированные дороги
Общество  •  ИА «Омск Здесь» 30 августа 2017, 09:57, последнее обновление 30 августа 2017, 10:09  •  печать

В Омске досрочно отремонтировали все запланированные дороги

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Асфальтобетонное покрытие на последнем объекте закончили укладывать сегодня утром.

В Омске досрочно завершено исполнение основных мероприятий плана реализации федеральной программы "Безопасные и качественные дороги" на 2017 год. В порядок приведены 33 автомобильные дороги во всех округах города. Асфальтобетонное покрытие на последнем объекте - по улице 3-й Транспортной - закончили укладывать сегодня утром. Площадь отремонтированных дорог составила около одного миллиона квадратных метров.

Во время проведения работ мы особое внимание уделяли контролю за качеством на каждом этапе. Проверяли абсолютно всё: был обеспечен не только контроль за соблюдением технологии укладки асфальта непосредственно на объектах, но и входящий контроль за качеством исходных материалов, необходимых для приготовления асфальтобетонной смеси. Необходимо отметить, что на ряде дорог ремонт осуществлялся с применением самых современных в настоящее время технологий (холодное ресайклирование, термопрофилирование) и различных асфальтобетонных смесей, включая щебёночно-мастичный асфальтобетон, обладающий повышенными прочностными характеристиками, - отметил исполняющий обязанности мэра Омска Сергей Фролов.

В то же время в Омске продолжается ремонт магистралей, которые не вошли в программу "Безопасные и качественные дороги" на текущий год. Так, вчера подрядные организации приступили к работам на улицах Гусарова (на участке между улицами Гагарина и Фрунзе) и Полковой (на участке от улицы Маяковского до здания по адресу: Полковая, 28).

Проведено фрезерование деформированного дорожного полотна на улицах Краснофлотской, Сенной, Чехова, Карла Либкнехта, Тюменской, Бударина, Щербанёва, Гусарова, 5-й Армии, Туполева, Потанина, Красногвардейской, в Больничном и Газетном переулках. Эти работы должны быть завершены не позднее 15 сентября. Ремонт дороги по бульвару Петухова уже выполнен досрочно.

Теги  •  #госпрограмма #дороги #ремонт

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Комментарии
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Юля Пучкова  •  30 августа 2017, 12:47

Молодцы ребята. Даешь пятилетку за три года! Только на сколько хватит этих дорог? Скорее всего, к весне растают вместе со снегом.

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Иван Грегин  •  30 августа 2017, 10:39

Досрочное завершение работ всегда вызывает недоверие. Качество ремонта контролировали, это хорошо, но только время покажет, все ли при этом учли.

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Виктория Прищепова  •  30 августа 2017, 10:09

Ремонт дорог у нас в стране уже анекдот. Поэтому в качество работ уже не верится.

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