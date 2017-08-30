В Омске досрочно отремонтировали все запланированные дороги

В Омске досрочно завершено исполнение основных мероприятий плана реализации федеральной программы "Безопасные и качественные дороги" на 2017 год. В порядок приведены 33 автомобильные дороги во всех округах города. Асфальтобетонное покрытие на последнем объекте - по улице 3-й Транспортной - закончили укладывать сегодня утром. Площадь отремонтированных дорог составила около одного миллиона квадратных метров.

Во время проведения работ мы особое внимание уделяли контролю за качеством на каждом этапе. Проверяли абсолютно всё: был обеспечен не только контроль за соблюдением технологии укладки асфальта непосредственно на объектах, но и входящий контроль за качеством исходных материалов, необходимых для приготовления асфальтобетонной смеси. Необходимо отметить, что на ряде дорог ремонт осуществлялся с применением самых современных в настоящее время технологий (холодное ресайклирование, термопрофилирование) и различных асфальтобетонных смесей, включая щебёночно-мастичный асфальтобетон, обладающий повышенными прочностными характеристиками, - отметил исполняющий обязанности мэра Омска Сергей Фролов.

В то же время в Омске продолжается ремонт магистралей, которые не вошли в программу "Безопасные и качественные дороги" на текущий год. Так, вчера подрядные организации приступили к работам на улицах Гусарова (на участке между улицами Гагарина и Фрунзе) и Полковой (на участке от улицы Маяковского до здания по адресу: Полковая, 28).

Проведено фрезерование деформированного дорожного полотна на улицах Краснофлотской, Сенной, Чехова, Карла Либкнехта, Тюменской, Бударина, Щербанёва, Гусарова, 5-й Армии, Туполева, Потанина, Красногвардейской, в Больничном и Газетном переулках. Эти работы должны быть завершены не позднее 15 сентября. Ремонт дороги по бульвару Петухова уже выполнен досрочно.