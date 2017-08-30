В Омске досрочно отремонтировали все запланированные дороги

В Омске досрочно завершено исполнение основных мероприятий плана реализации федеральной программы "Безопасные и качественные дороги" на 2017 год. В порядок приведены 33 автомобильные дороги во всех округах города. Асфальтобетонное покрытие на последнем объекте - по улице 3-й Транспортной - закончили укладывать сегодня утром. Площадь отремонтированных дорог составила около одного миллиона квадратных метров.
Во время проведения работ мы особое внимание уделяли контролю за качеством на каждом этапе. Проверяли абсолютно всё: был обеспечен не только контроль за соблюдением технологии укладки асфальта непосредственно на объектах, но и входящий контроль за качеством исходных материалов, необходимых для приготовления асфальтобетонной смеси. Необходимо отметить, что на ряде дорог ремонт осуществлялся с применением самых современных в настоящее время технологий (холодное ресайклирование, термопрофилирование) и различных асфальтобетонных смесей, включая щебёночно-мастичный асфальтобетон, обладающий повышенными прочностными характеристиками, - отметил исполняющий обязанности мэра Омска Сергей Фролов.
В то же время в Омске продолжается ремонт магистралей, которые не вошли в программу "Безопасные и качественные дороги" на текущий год. Так, вчера подрядные организации приступили к работам на улицах Гусарова (на участке между улицами Гагарина и Фрунзе) и Полковой (на участке от улицы Маяковского до здания по адресу: Полковая, 28).
Проведено фрезерование деформированного дорожного полотна на улицах Краснофлотской, Сенной, Чехова, Карла Либкнехта, Тюменской, Бударина, Щербанёва, Гусарова, 5-й Армии, Туполева, Потанина, Красногвардейской, в Больничном и Газетном переулках. Эти работы должны быть завершены не позднее 15 сентября. Ремонт дороги по бульвару Петухова уже выполнен досрочно.
Молодцы ребята. Даешь пятилетку за три года! Только на сколько хватит этих дорог? Скорее всего, к весне растают вместе со снегом.
Досрочное завершение работ всегда вызывает недоверие. Качество ремонта контролировали, это хорошо, но только время покажет, все ли при этом учли.
Ремонт дорог у нас в стране уже анекдот. Поэтому в качество работ уже не верится.