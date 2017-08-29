В омском доме престарелых погиб пенсионер

В Нежинском геронтологическом интернате в Ленинском округе Омска под окном был обнаружен труп 58-летнего мужчины, жившего в доме престарелых. По словам администрации интерната, погибший страдал душевным расстройством.

Как сообщает "Омскрегион", инцидент произошёл в минувший понедельник. Около 7 часов утра из окна седьмого этажа интерната выпал мужчина. По информации издания, мужчина неоднократно проходил курсы лечения в психоневрологическом диспансере, имел инвалидность, долгое время принимал сильнодействующие лекарственные препараты. "Последние дни он просил персонал отправить его на лечение в медучреждение для душевнобольных. Предсмертной записки мужчина не оставил", - уточняет издание.