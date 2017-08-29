В омском доме престарелых погиб пенсионер
Происшествия  •  ИА «Омск Здесь» 29 августа 2017, 17:00, последнее обновление 29 августа 2017, 17:08  •  печать

В омском доме престарелых погиб пенсионер

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В Нежинском геронтологическом интернате в Ленинском округе Омска под окном был обнаружен труп 58-летнего мужчины, жившего в доме престарелых. По словам администрации интерната, погибший страдал душевным расстройством.

Как сообщает "Омскрегион", инцидент произошёл в минувший понедельник. Около 7 часов утра из окна седьмого этажа интерната выпал мужчина. По информации издания, мужчина неоднократно проходил курсы лечения в психоневрологическом диспансере, имел инвалидность, долгое время принимал сильнодействующие лекарственные препараты. "Последние дни он просил персонал отправить его на лечение в медучреждение для душевнобольных. Предсмертной записки мужчина не оставил", - уточняет издание.

Теги  •  #гибель #Дом престарелых #психическое расстройство

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Комментарии
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Игорь Усов  •  29 августа 2017, 18:04

Очень странная смерь. Здесь нужно провести тщательное расследование.

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