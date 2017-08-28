Пенсионер, укравший 2 млн рублей, получил условный срок

В Омске вынесли приговор 63-летнему мужчину, который похитил 2 млн руб. у банка с помощью группы алкоголиков.

Октябрьский районный суд Омска вынес приговор по уголовному делу в отношении 63-летнего омича. Он признан виновным в мошенничестве в крупном размере, совершённом группой лиц по предварительном сговору.

Суд выяснил, что с сентября по октябрь 2012 года пенсионер вместе с тремя знакомыми решил украсть деньги из банка с помощью фальшивых документов. В этом ему помогла приятельница - управляющая сибирским филиалом одного из банков.

Для этого злоумышленники подключили к преступлению шестерых алкоголиков. Обвиняемые заставляли их оформлять на себя кредиты в банке в обмен на денежное вознаграждение. Таким образом им удалось оформить шесть кредитов и похитить 2 млн руб.

Во время предварительного расследования мужчина и женщина-банкир признали вину. Они частично возместили причинённый ущерб в размере около 500 тыс. руб. Октябрьский районный суд Омска назначил пенсионеру наказание в виде 3 лет лишения свободы условно и испытательным сроком 2 года. Также он постановил взыскать оставшуюся сумму ущерба - более 1,5 млн руб.