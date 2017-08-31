В Омске завершился пляжный сезон
Общество  •  ИА «Омск Здесь» 31 августа 2017, 09:41, последнее обновление 31 августа 2017, 09:42  •  печать

В Омске завершился пляжный сезон

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31 августа в городе закроются все городские пляжи.

В последний день календарного лета официально закрываются действующие в городе пляжи - матросы-спасатели прекратят своё дежурство. Летний пляжный сезон 2017 года в Омске таким образом будет завершён. Как заявляют в городской администрации, в акваториях официально открытых городских пляжей, не произошло ни одного несчастного случая на воде. Вместе с тем с начала этого года на несанкционированных пляжах, по данным статистики, произошло 22 несчастных случая.

Теги  •  #МЧС #пляж

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Ирина Пастушенко  •  31 августа 2017, 10:09

Календарное лето завершается, но хочется, чтобы и осень порадовала теплыми деньками.

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