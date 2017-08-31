В Омске завершился пляжный сезон

В последний день календарного лета официально закрываются действующие в городе пляжи - матросы-спасатели прекратят своё дежурство. Летний пляжный сезон 2017 года в Омске таким образом будет завершён. Как заявляют в городской администрации, в акваториях официально открытых городских пляжей, не произошло ни одного несчастного случая на воде. Вместе с тем с начала этого года на несанкционированных пляжах, по данным статистики, произошло 22 несчастных случая.