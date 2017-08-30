Роспотребнадзор предостерёг омичей от поездок в Индию

К концу июля в Индии зарегистрировали более двух тысяч случаев заболеваний свиным гриппом.

По информации Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека, сейчас в Индии большое количество человек заболело вирусом гриппа А/H1N1. К концу июля было зафиксировано более двух тысяч случаев заболеваний свиным гриппом. Более 600 из них закончились летальным исходом. Наибольшее число заболевших и летальных случаев зарегистрировали в городе Мумбаи, в штатах Махараштра, Гуджарат, Керала и Раджастан.

Населению страны ставят бесплатные прививки от гриппа, но из-за несвоевременного обращения за медицинской помощью инфекция распространяется. Пока прогноз развития ситуации остаётся неблагоприятным. Эксперты считают, что эпидемия гриппа может завершиться в октябре этого года. Поэтому Роспотребнадзор рекомендует омичам сделать прививку против гриппа за 2-3 недели выезда в эту страну.

Также в целях профилактики заражения во время посещения массовых мероприятий в Индии стоит пользоваться медицинской маской, а при возвращении в отель мыть руки с мылом. В случае ухудшения самочувствия, нужно пойти к врачу.