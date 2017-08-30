Роспотребнадзор предостерёг омичей от поездок в Индию
Общество  •  ИА «Омск Здесь» 30 августа 2017, 15:53, последнее обновление 30 августа 2017, 15:55  •  печать

Роспотребнадзор предостерёг омичей от поездок в Индию

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К концу июля в Индии зарегистрировали более двух тысяч случаев заболеваний свиным гриппом.

По информации Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека, сейчас в Индии большое количество человек заболело вирусом гриппа А/H1N1. К концу июля было зафиксировано более двух тысяч случаев заболеваний свиным гриппом. Более 600 из них закончились летальным исходом. Наибольшее число заболевших и летальных случаев зарегистрировали в городе Мумбаи, в штатах Махараштра, Гуджарат, Керала и Раджастан.

Населению страны ставят бесплатные прививки от гриппа, но из-за несвоевременного обращения за медицинской помощью инфекция распространяется. Пока прогноз развития ситуации остаётся неблагоприятным. Эксперты считают, что эпидемия гриппа может завершиться в октябре этого года. Поэтому Роспотребнадзор рекомендует омичам сделать прививку против гриппа за 2-3 недели выезда в эту страну.

Также в целях профилактики заражения во время посещения массовых мероприятий в Индии стоит пользоваться медицинской маской, а при возвращении в отель мыть руки с мылом. В случае ухудшения самочувствия, нужно пойти к врачу.

Теги  •  #Индия #Роспотребнадзор #свиной грипп

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Комментарии
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Jack Daniels  •  30 августа 2017, 16:05

Важная рекомендация и нужная. Но, по правде говоря, нужна эта рекомендация примерно 0,000001% от населения Омска)))

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