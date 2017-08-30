В Любинском районе из-за новой вспышки чумы не будут снимать карантин

Из-за выявления в одном из ЛПХ районного посёлка Любино африканской чумы свиней в районе установлен карантин до 29 сентября. Об этом сообщает главное управление ветеринарии Омской области. Добавим, Любинский район стал одним из первых, где была выявлена АЧС. Неподалёку от посёлка Красный Яр найдены тела мёртвых свиней, заражённых вирусом. В ближайшие дни карантин здесь планировалось снимать.

Сейчас в первой угрожаемой зоне - р. п. Любинский, п. Чулково, д. Масляновка и д. Филатовка. Здесь в ближайшие дни проведут мероприятия по отчуждению животных. По предварительным подсчётам, отчуждению подлежит около 290 голов.

По данным Главного управления ветеринарии, с начала первой вспышки АЧС на территории региона в 11 муниципальных районах и в трёх округах Омска зафиксировано 28 эпизоотических очагов и три инфицированных объекта. Отчуждено более 14 тыс. голов свиней общим весом 881,1 тонны.