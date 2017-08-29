В Омской области зафиксирован новый очаг чумы свиней
Происшествия  •  ИА «Омск Здесь» 29 августа 2017, 17:26, последнее обновление 29 августа 2017, 17:47  •  печать

В Омской области зафиксирован новый очаг чумы свиней

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Омские ветеринары обнаружили генетический материал африканской чумы свиней в пробах, взятых в личном подсобном хозяйстве районного посёлка Любинский.

Как сообщили в пресс-службе управления Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору по Омской области (Россельхознадзор), экспертиза была проведена во вторник, 29 августа. Вирус был обнаружен в пробах домашних свиней. "Для подтверждения диагноза пробы будут направлены в ФГБУ "Федеральный центр вирусологии и микробиологии" и ФГБУ "Федеральный центр охраны здоровья животных", - уточнили в ведомстве. В соответствии с установленным регламентом, ветеринары приняли решение об отчуждении животных в ЛПХ, изъятии продуктов животноводства в первой угрожаемой зоне.

Речь идёт о территории, непосредственно прилегающей к эпизоотическому очагу африканской чумы свиней, на глубину 5-20 км от его границ с учётом хозяйственных, торговых и других связей между населёнными пунктами, хозяйствами и эпизоотическим очагом. В первой угрожаемой зоне специалисты немедленно берут на учёт всех свиней в хозяйствах всех категорий, предупреждают письменно руководителей хозяйств и владельцев животных о запрещении продажи, перемещения и самовольного убоя свиней. В кратчайший срок закупают у населения всех свиней и затем направляют их так же, как и свиней всех других хозяйств, предприятий и организаций этой зоны, для убоя на ближайшие мясокомбинаты или оборудованные для этих целей убойные пункты. Кроме того, в этой зоне запрещается проведение ярмарок, выставок, других мероприятий, связанных с передвижением и скоплением животных, резко ограничивают передвижение транспорта и людей.

Теги  •  #Любинский район #свинья #чума

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