В омских колониях, где нашли чумных свиней, не признают нарушения

Начальнику регионального управления УФСИН внесено представление об устранении нарушений. Но в ведомстве заявляют, что никаких предписаний в их адрес от надзорных органов не поступало.

Региональное управление Федеральной службы исполнения наказаний уверяет, что свиньи в подсобных хозяйствах содержались по всем ветеринарным нормам, а посылки заключённым, в которых в том числе находились продукты животного происхождения, принимались по правилам.

Напомним, африканскую чуму свиней в исправительной колонии № 8 зафиксировали 20 августа. Позже управление Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору по Омской области обнародовало результат проверки, инициированной прокуратурой, в которой принимали участие специалисты ведомства. Выяснилось, что в ИК-8 из-за ремонтных работ поросят разместили на улице (211 голов) под навесом. В исправительной колонии № 12 нашли корма для животных без ветеринарных сопроводительных документов, в журналах учёта выдачи посылок, передаваемых заключённым, не всегда указывалась информация о промышленном изготовлении мясной продукции.

В УФСИН посчитали эту информацию необъективной и несоответствующей законодательству.

- В учреждениях УФСИН России по Омской области по указанию прокуратуры по надзору за исполнением законодательства в ИУ действительно Россельхознадзором была проведена проверка. Однако по результатам проверки мер прокурорского реагирования предписаний Россельхознадзора в адрес учреждений и управление УФСИН России по Омской области не поступало, материалов проверяющими представлено не было, - сообщается на сайте регионального управления.

Вместе с тем, как пояснили ИА "Омск Здесь" в управлении Россельхознадзора по Омской области, в адрес начальника омского управления УФСИН представление всё-таки внесено.

- Материалы проверки нашими специалистами переданы в прокуратуру по надзору за исполнением законодательства в исправительных учреждениях, откуда позже поступило письмо на имя руководителя управления, - поясняет начальник отдела ветеринарного надзора управления Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору по Омской области Дмитрий Шустов. - В нём сообщается, что по итогам проверки выявлены нарушения в ряде исправительных учреждений, связанные с оборотом и учётом биологических отходов. В связи с этим начальнику УФСИН России по Омской области внесено представление.