В Омске привели в порядок 57 дворов

В Омске отремонтировали третью часть дворов. Остальные приведут в порядок до 15 сентября.

В Омске активными темпами проходит ремонт придомовых территорий. К 15 сентября подрядчики, ставшие победителями электронных аукционов, приведут в порядок 186 городских дворов.

По информации департамента городского хозяйства, на сегодняшний день работы завершены в 57 дворах: 18 из них находятся в Кировском округе, 8 - в Ленинском округе, 6 - в Октябрьском округе, 14 - в Советском округе и 11 - в Центральном округе. Кроме того, работы проводятся на 120 дворовых территориях.

Ход и качество выполненных работ проверяют сотрудники окружных администраций, департамент городского хозяйства и Управление дорожного хозяйства и благоустройства.