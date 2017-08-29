Омичи смогут пожаловаться на ремонт дворов

В Омске каждую неделю будут проходить приёмы жителей города, которые смогут высказаться по поводу ремонта дворов.

Исполняющий обязанности мэра Омска Сергей Фролов распорядился, чтобы каждую неделю в окружных администрациях проходил приём омичей по вопросам качества ремонта дворов. Приём будут вести специальные рабочие группы.

График приёма граждан уже сформирован. В администрации Кировского округа омичей ждут каждый понедельник в 11:00, в Ленинском округе - по средам в 10:00, в Октябрьском - по понедельникам в 9:00. Кроме того, администрация Советского округа будет проводить приём по понедельникам в 12:00, а в Центральном округе - по пятницам в 15:00.