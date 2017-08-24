Ремонтные работы начались ещё в 10 омских дворах
Общество  •  ИА «Омск Здесь» 24 августа 2017, 10:07  •  печать

Ремонтные работы начались ещё в 10 омских дворах

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Ремонтные работы идут уже на 116 дворовых территориях.

Сегодня в Омске ремонтные работы ведутся на 116 дворовых территориях. Основные работы закончены на девяти объектах. За минувшие сутки подрядчики зашли ещё в 10 дворов.

- Таким образом, практически две трети дворовых территорий, включенных в план реализации программы в текущем году, либо уже отремонтированы, либо ремонтируются. Мы строго следим за выполнением подрядчиками графика работ, ещё строже - за их качеством. Ставим чёткую задачу: завершить работы не позднее 15 сентября на всех объектах и добиться того, чтобы отремонтированные территории служили горожанам много лет, - отметил исполняющий обязанности мэра Сергей Фролов.

Добавим, что ход работ, в том числе соблюдение графиков, исполнение технологических стандартов и правил безопасности, проверяют специалисты БУ "Управление дорожного хозяйства и благоустройства", а также сами жители.

Теги  •  #дворы #мэрия #ремонт

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Комментарии
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Игорь Усов  •  24 августа 2017, 13:48

Конечно радует, что ремонтируют дворы, где последний ремонт был лет 25-30 назад.

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