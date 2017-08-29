Омичам предлагают бесплатно выучить пять иностранных языков

Омская библиотека им. А. С. Пушкина открывает новый набор в группы по изучению иностранного языка. 11 сентября в 10:00 в режиме онлайн откроется регистрация на бесплатные языковые курсы в рамках волонтёрского образовательного проекта "Язык, доступный каждому". Это уже четвёртый сезон обучения. Зарегистрироваться смогут только читатели библиотеки старше 14 лет.

Омичам в этом сезоне предлагается выучить с нуля немецкий, турецкий, французский, испанский языки и эсперанто. Количество мест в каждой группе ограничено, поэтому приём заявок и запись будут остановлены по достижении лимита по каждому курсу в отдельности. В нынешнем сезоне английский язык решено не включать в программу обучения. Добавим, третий языковой курс был открыт зимой. Из-за огромного наплыва желающих выучить иностранный язык, в "Пушкинке" образовались огромные очереди.