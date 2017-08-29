В омском Музтеатре нашли замену Ротбергу 

Сегодня, 29 августа, назначили нового руководителя Омского государственного музыкального театра - им стала Нэлли Бут, которая ранее возглавляла Государственный центр народного творчества. К работе в новой должности она приступит уже завтра.

- Принято решение о назначении Н.А. Бут на должность директора Музыкального театра, - прокомментировал назначение Министр культуры Омской области Юрий Трофимов. - Мы рассматривали несколько кандидатур на должность директора театра - это интересные люди, профессионалы, были претенденты и из других городов. <…> В вопросах организации работы театра Нэлли Александровна не новичок. Ещё работая на должности председателя комитета культуры и искусства администрации Тарского района, она внесла большой вклад в создание и развитие Северного драматического театра имени М. А. Ульянова.

Нэлли Бут

Отметим, что Нэлли Бут окончила отделение режиссуры театра Алтайского государственного института культуры. Прошла дополнительную подготовку в Академии переподготовки работников искусства, культуры и туризма с квалификацией государственного советника по вопросам культуры, курсы Сибирской академии государственной службы, Государственного университета высшей школы экономики, Российской академии государственной службы при Президенте Российской Федерации.

С 1998 по 2009 год Нэлли Александровна возглавляла комитет культуры и искусства администрации Тарского района. Отмечена Почётной грамотой Министерства культуры РФ, Почётными грамотами Правительства Омской области и Министерства культуры Омской области, Благодарственными письмами Губернатора Омской области, ведомственными наградами.

Напомним, что вопрос о том, кто займёт место директора Музыкального театра, не утихал последние несколько дней. В этом сезоне в адрес руководства театра было обращено немало критики. Говорилось, что театр, на содержание которого ежегодно из бюджета выделяется 100 млн рублей, давно не радует громкими премьерами, а качество постановок театра не соответствует финансовым вложениям. Глава театра при этом должен решать технические задачи, "оптимизировав" работу в учреждении, разумно распоряжаясь деньгами. В свою очередь директор Музыкального театра Борис Ротберг отметил, что зрители довольны как работой актёров, так и задумками режиссёров, и за почти 30 лет его руководства театром никогда не шла речь о том, чтобы снять его с должности. Позже удалось прийти к компромиссу: Борису Ротбергу предложили стать президентом театра и он согласился на это. На прошлой неделе с ним расторгли трудовой договор, однако покидать свой пост Ротберг не намерен.

Фото: www.omsk-gcnt.ru