До ноября омичи смогут бесплатно привиться от гриппа
Общество  •  ИА «Омск Здесь» 29 августа 2017, 11:17  •  печать

До ноября омичи смогут бесплатно привиться от гриппа

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В регион поступила половина годового объёма вакцины против гриппа. Те омичи, которые подлежат бесплатной вакцинации, уже могут обращаться за прививкой.

С конца августа в Омской области стартовала прививочная кампания, которая продлится до ноября. Как заявляют медики, этот период является оптимальным временем для иммунизации, поскольку у организма есть достаточно времени для того, чтобы сформировать стойкий иммунитет.

В регион уже поступила половина годового объёма противогриппозной вакцины. Те, кто подлежит бесплатной вакцинации, могут обращаться за прививкой.

- Дети, которым не противопоказана вакцинация, учитывая то, что они большую часть своего времени находятся в закрытых коллективах, должны быть привиты. Это позволит в разы снизить заболеваемость гриппом и ОРВИ, - подчеркнула заместитель главного врача Городской детской клинической больницы № 3 Людмила Веселовская.

Добавим, сегодня уже привито более 30 тысяч взрослых омичей и 11 тысяч детей. Вакцинации в первую очередь подлежат дети до 18 лет, работники медицинских и образовательных организаций, транспорта, коммунальной сферы, призывники, студенты, беременные женщины, взрослые старше 60 лет, лица с хроническими заболеваниями, в том числе с заболеваниями лёгких, сердечно-сосудистыми заболеваниями, метаболическими нарушениями и ожирением. Также возможна вакцинация за счёт средств работодателей и личных средств граждан.

Теги  •  #грипп #Минздрав #прививка

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