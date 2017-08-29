Омская мэрия до сих пор не победила нелегальных перевозчиков

Сегодня, 29 августа, на пресс-конференции в Международном пресс-центре "МКР-Медиа" заместитель директора департамента транспорта мэрии Игорь Кожухов ответил на вопросы журналистов, связанные с отменой 28 маршрутов. Как оказалось, один из перевозчиков - ИП Фёдоров - продолжает свою деятельность на маршруте № 322. Кроме того, выяснилось, что при проверке документов во время одного из последних рейдов водитель маршрута № 322 был лишён водительских прав, но всё равно занимался перевозкой пассажиров.

- Остался один незаконно работающий маршрут - 322. Составлены несколько протоколов, которые перевозчик, наверное, будет оспаривать в суде, - рассказал Игорь Кожухов.

Также журналисты подняли вопрос о том, с какими нарушениями столкнулись автоинспекторы во время закрытия маршрутов. Об этом рассказал начальник ГИБДД УМВД России по городу Омску Андрей Миллер.

Андрей Миллер

По его словам, во время 190 рейдов было зафиксировано около 800 нарушений правил дорожного движения. Примерно 250 нарушений были связаны с технически неисправным транспортом, 50 - с использованием запрещённых к эксплуатации автомобилей, и ещё около 30 оказались связаны с водителями, не заплатившими штрафы.

Напомним, в марте мэрия собиралась поставить точку в деле, связанном с отменой 28 маршрутов. Ситуацию осложнили перевозчики, которые продолжили нелегально возить пассажиров и подали на департамент транспорта мэрии Омска в суд.