Омские чиновники не планируют повышать стоимость проезда 

На сегодняшней пресс-конференции, состоявшейся в Международном пресс-центре "МКР-Медиа", заместитель директора департамента транспорта администрации города Игорь Кожухов, отвечая на вопрос журналистов о повышении стоимости проезда заявил, что о таких планах ему неизвестно.

- Вопрос о повышении стоимости проезда не обсуждался. По крайней мере, повышение не произойдёт до конца года, - заметил Кожухов.

По мнению чиновника, если общественный транспорт, в том числе коммерческий, будет эффективно работать, повышать цену проезда вообще не придётся. Также он пояснил, что к 22 сентября разработчики из Санкт-Петербурга должны представить на обсуждение проект новой транспортной сети Омска. Вопрос с ценой за проезд также будет зависеть и от них.

- Посмотрим, что предложат нам разработчики, - резюмировал чиновник.