Омские чиновники не планируют повышать стоимость проезда 
Общество  •  ИА «Омск Здесь» 29 августа 2017, 13:25, последнее обновление 29 августа 2017, 14:04  •  печать

Омские чиновники не планируют повышать стоимость проезда 

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До конца года тариф должен остаться на прежнем уровне.

На сегодняшней пресс-конференции, состоявшейся в Международном пресс-центре "МКР-Медиа", заместитель директора департамента транспорта администрации города Игорь Кожухов, отвечая на вопрос журналистов о повышении стоимости проезда заявил, что о таких планах ему неизвестно.

- Вопрос о повышении стоимости проезда не обсуждался. По крайней мере, повышение не произойдёт до конца года, - заметил Кожухов.

По мнению чиновника, если общественный транспорт, в том числе коммерческий, будет эффективно работать, повышать цену проезда вообще не придётся. Также он пояснил, что к 22 сентября разработчики из Санкт-Петербурга должны представить на обсуждение проект новой транспортной сети Омска. Вопрос с ценой за проезд также будет зависеть и от них.

- Посмотрим, что предложат нам разработчики, - резюмировал чиновник.

Теги  •  #дороги #Игорь Кожухов #пресс-центр МКР-Медиа #проезд

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Комментарии
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Леонид Портнов  •  29 августа 2017, 17:19

А после конца года? Что будет? До конца года не так уж и много осталось.

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Олег Конанов  •  29 августа 2017, 16:13

Это хорошо, это правильно. Итак сейчас цены растут как на дрожжах, а тут еще и транспорт дорожает.

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Роман Орехов  •  29 августа 2017, 15:27

Отлично, что стоимость проезда будет на прежнем уровне, странно что дальнейшая ценовая политика зависит от разработчиков транспортной сети города, их задача минимизировать стоимость проезда, а не как наоборот

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