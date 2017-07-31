Омичи стали чаще болеть коклюшем и гепатитом

Согласно данным Территориального управления Роспотребнадзора по Омской области, за январь-июнь 2017 года в городе снизилась заболеваемость инфекционными болезнями. Так, омичи стали на 35 % меньше болеть сальмонеллёзными инфекциями, на 19 % - педикулёзом и на 17 % - туберкулёзом. Также снизилась заболеваемость половыми инфекциями (12 %) и острыми кишечными инфекциями (8 %).

Однако за полгода число заболевших коклюшем увеличилось на 70 процентов, то есть с 23 до 39 случаев. Также выросло количество омичей, заболевших острыми гепатитами, - с 51 до 72 случаев (41 %). Кроме того, на 25 % больше заразилось острыми инфекциями верхних дыхательных путей и на 7 % - гриппом.

Отметим, что за шесть месяцев 2017 года было зарегистрировано 1012 случаев болезни и бессимптомного инфекционного статуса, которые были вызваны вирусом иммунодефицита человека. Это на 7 % меньше, чем за аналогичный период 2016 года.