В Омске сняли старый асфальт ещё с трёх улиц
Общество  •  ИА «Омск Здесь» 29 августа 2017, 10:03, последнее обновление 29 августа 2017, 10:45  •  печать

В Омске сняли старый асфальт ещё с трёх улиц

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Фрезерование деформированного дорожного полотна началось по улицам Бударина, Щербанёва и Тюменской.

В центре города продолжается ремонт дорог, на которые ляжет основная нагрузка после закрытия на капитальный ремонт Юбилейного моста через Омь. Так, накануне подрядная организация ООО "ГРИАР Холдинг" приступила к работам ещё на трёх улицах: Тюменской, Бударина и Щербанёва.

На первом этапе выполняется фрезерование деформированного дорожного полотна, после чего планируется провести установку бордюрного камня и укладку асфальтобетонного покрытия. Ранее в этой части Омска начались работы на улицах Краснофлотской, Сенной, Чехова, Карла Либкнехта, в Больничном и Газетном переулках. Администрация города ставит задачу к 15 сентября привести в порядок дороги по улицам Туполева, Полковой, Потанина.

- Вчера специалисты ООО "СибДор" завершили ремонт дороги по бульвару Петухова. Это сравнительно небольшой объект, его площадь составляет чуть более 2000 квадратных метров, однако он имеет важное значение для Советского округа, - отметил исполняющий обязанности мэра Омска Сергей Фролов.

Теги  •  #дороги #ремонт #Юбилейный мост

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