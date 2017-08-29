В Омске сняли старый асфальт ещё с трёх улиц

В центре города продолжается ремонт дорог, на которые ляжет основная нагрузка после закрытия на капитальный ремонт Юбилейного моста через Омь. Так, накануне подрядная организация ООО "ГРИАР Холдинг" приступила к работам ещё на трёх улицах: Тюменской, Бударина и Щербанёва.

На первом этапе выполняется фрезерование деформированного дорожного полотна, после чего планируется провести установку бордюрного камня и укладку асфальтобетонного покрытия. Ранее в этой части Омска начались работы на улицах Краснофлотской, Сенной, Чехова, Карла Либкнехта, в Больничном и Газетном переулках. Администрация города ставит задачу к 15 сентября привести в порядок дороги по улицам Туполева, Полковой, Потанина.

- Вчера специалисты ООО "СибДор" завершили ремонт дороги по бульвару Петухова. Это сравнительно небольшой объект, его площадь составляет чуть более 2000 квадратных метров, однако он имеет важное значение для Советского округа, - отметил исполняющий обязанности мэра Омска Сергей Фролов.