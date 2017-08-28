В Омской области новые дороги строили из старого асфальта

В Омской области по результатам прокурорской проверки возбуждено уголовное дело по факту растраты более 9,5 млн руб. из районного бюджета. В августе 2014 года по итогам проведённого аукциона администрация Тевризского района заключила с ООО "Трансстрой" муниципальный контракт. Компании предстояло реконструировать дорогу по одной из улиц посёлка. Цена контракта - около 15,5 млн руб.

Подрядчик не стал использовать в ремонтных работах новый материал, а взял переработанный, причём из дорожного полотна лётного поля, что неподалеку от посёлка Тевриз.

- При этом разработчику проектно-сметной документации информация о планируемом использовании материалов, получаемых в результате демонтажа лётного поля, не предоставлена, что повлекло включение в смету строительства ООО "Трансстрой" затрат на их приобретение и транспортировку из Омска в Тевриз, - добавили в прокуратуре.

В надзорном ведомстве посчитали, что муниципальные чиновники, действовавшие в интересах коммерческой организации, похитили около 9,5 млн руб. Материалы проверки направлены в следственные органы. Возбуждено уголовное дело по статье растрата.