В Омской области новые дороги строили из старого асфальта
Общество  •  ИА «Омск Здесь» 28 августа 2017, 09:37, последнее обновление 28 августа 2017, 10:39  •  печать

В Омской области новые дороги строили из старого асфальта

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Дорожное покрытие строители брали со старой демонтированной взлётно-посадочной полосы. Возбуждено уголовно дело.

В Омской области по результатам прокурорской проверки возбуждено уголовное дело по факту растраты более 9,5 млн руб. из районного бюджета. В августе 2014 года по итогам проведённого аукциона администрация Тевризского района заключила с ООО "Трансстрой" муниципальный контракт. Компании предстояло реконструировать дорогу по одной из улиц посёлка. Цена контракта - около 15,5 млн руб.

Подрядчик не стал использовать в ремонтных работах новый материал, а взял переработанный, причём из дорожного полотна лётного поля, что неподалеку от посёлка Тевриз.

- При этом разработчику проектно-сметной документации информация о планируемом использовании материалов, получаемых в результате демонтажа лётного поля, не предоставлена, что повлекло включение в смету строительства ООО "Трансстрой" затрат на их приобретение и транспортировку из Омска в Тевриз, - добавили в прокуратуре.

В надзорном ведомстве посчитали, что муниципальные чиновники, действовавшие в интересах коммерческой организации, похитили около 9,5 млн руб. Материалы проверки направлены в следственные органы. Возбуждено уголовное дело по статье растрата.

Теги  •  #дороги #прокуратура #ремонт

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