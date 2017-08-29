Омские власти потратили на "социалку" более пяти миллиардов рублей
Общество  •  ИА «Омск Здесь» 29 августа 2017, 09:49, последнее обновление 29 августа 2017, 09:56  •  печать

Омские власти потратили на "социалку" более пяти миллиардов рублей

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За первое полугодие 2017 года доходная часть городского бюджета превысила семь миллиардов рублей, расходы составили 7,9 млрд.

Как сообщает городская администрация, поступления в бюджет Омска за полтора года выросли на 6 % (224 млн руб.). Доходная часть составила 7,05 млрд руб., расходная - 7,9 млрд руб. Львиная доля расходов городской казны - "социалка". За полгода на образование, культуру, спорт, соцподдержку омичей направлено 5,52 млрд руб. Вместе с тем расходы на сферу ЖКХ, транспорта и дорожного хозяйства составили около полутора миллиардов рублей.

В департаменте финансов и контроля администрации города добавили, что удалось добиться экономии бюджетных  средств на обслуживание муниципального долга. Она превысила 50 млн руб.

Теги  •  #бюджет #ЖКХ #мэрия #образование

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