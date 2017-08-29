Омские власти потратили на "социалку" более пяти миллиардов рублей

За первое полугодие 2017 года доходная часть городского бюджета превысила семь миллиардов рублей, расходы составили 7,9 млрд.

Как сообщает городская администрация, поступления в бюджет Омска за полтора года выросли на 6 % (224 млн руб.). Доходная часть составила 7,05 млрд руб., расходная - 7,9 млрд руб. Львиная доля расходов городской казны - "социалка". За полгода на образование, культуру, спорт, соцподдержку омичей направлено 5,52 млрд руб. Вместе с тем расходы на сферу ЖКХ, транспорта и дорожного хозяйства составили около полутора миллиардов рублей.

В департаменте финансов и контроля администрации города добавили, что удалось добиться экономии бюджетных средств на обслуживание муниципального долга. Она превысила 50 млн руб.