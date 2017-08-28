Омские бабушки начали борьбу с наркодилерами 

Вчера, 27 августа, в соцсети появился снимок, вызвавший бурное обсуждение со стороны пользователей. На фотографии - палисадник, возле которого стоит самодельный стенд с надписью "Наркоту в цветы не ложить".

Омичи шутят, что таким образом омские бабушки решили бороться с закладчиками. Некоторые считают, что это не остановит наркоторговцев, другие же отмечают неграмотное употребление слова "класть".

Фото: Типичный Омск