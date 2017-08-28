Омские бабушки начали борьбу с наркодилерами 

Вчера, 27 августа, в соцсети появился снимок, вызвавший бурное обсуждение со стороны пользователей. На фотографии - палисадник, возле которого стоит самодельный стенд с надписью "Наркоту в цветы не ложить".
Омичи шутят, что таким образом омские бабушки решили бороться с закладчиками. Некоторые считают, что это не остановит наркоторговцев, другие же отмечают неграмотное употребление слова "класть".
Фото: Типичный Омск
Хорошая инициатива. Хотя бы так, если у нас больше некому бороться с наркоторговлей.
Во-во, на бабушек вся надежда, оно конечно, смех-смехом, но привлечь общественность к данной проблеме им всё таки удалось.