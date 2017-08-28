Омские бабушки начали борьбу с наркодилерами 
Общество  •  ИА «Омск Здесь» 28 августа 2017, 17:38, последнее обновление 28 августа 2017, 17:44  •  печать

Омские бабушки начали борьбу с наркодилерами 

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Омские пенсионерки установили возле палисадника самодельный стенд, на котором написан запрет делать наркодилерам "закладки".

Вчера, 27 августа, в соцсети появился снимок, вызвавший бурное обсуждение со стороны пользователей. На фотографии - палисадник, возле которого стоит самодельный стенд с надписью "Наркоту в цветы не ложить".

Омичи шутят, что таким образом омские бабушки решили бороться с закладчиками. Некоторые считают, что это не остановит наркоторговцев, другие же отмечают неграмотное употребление слова "класть".

Фото: Типичный Омск

Теги  •  #бабушка #закладка #наркотики #стенд

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Комментарии
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Игорь Усов  •  28 августа 2017, 18:02

Хорошая инициатива. Хотя бы так, если у нас больше некому бороться с наркоторговлей.

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Денис Колесников  •  28 августа 2017, 21:05

Во-во, на бабушек вся надежда, оно конечно, смех-смехом, но привлечь общественность к данной проблеме им всё таки удалось.

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