Мясокомбинат в Омске восстановил работу после приостановки из-за угрозы АЧС
Экономика  •  ИА «Омск Здесь» 25 августа 2017, 11:42, последнее обновление 25 августа 2017, 11:47  •  печать

Мясокомбинат в Омске восстановил работу после приостановки из-за угрозы АЧС

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Мясокомбинат "Пушкинский", входящий в состав ГК "Титан", возобновил работу в штатном режиме. Накануне его работа из-за угрозы АЧС была приостановлена "на несколько часов".

Как сообщили в пресс-службе ГК "Титан", 22 августа из-за выявления вируса африканской чумы свиней на территории исправительной колонии № 8 указом губернатора Омской области были установлены ограничительные мероприятия по АЧС на территории эпизоотического очага и в угрожаемых зонах. В такой карантинной зоне находится мясокомбинат "Пушкинский", входящий в состав компании "Титан-Агро" (ГК "Титан"). "В качестве превентивной меры работа предприятия была приостановлена на несколько часов. Так как у предприятия максимально высокий уровень биозащиты (компартмент), в настоящее время работа ведётся в штатном режиме", - пояснили в пресс-службе.

Мясокомбинат "Пушкинский" входит в состав территориально-отраслевого кластера "Биокомплекс". Производственная мощность предприятия составляет 300 голов в сутки. Завод выдает около 32,6 тыс. тонн продукции в год.

Теги  •  #мясопереработка #свинья #чума

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