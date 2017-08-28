У омских браконьеров забрали ружья за нарушения
Общество  •  ИА «Омск Здесь» 28 августа 2017, 15:07, последнее обновление 28 августа 2017, 15:26  •  печать

У омских браконьеров забрали ружья за нарушения

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В Омской области за несколько дней зафиксировали 66 нарушений закона в сфере охраны животного мира.

С 25 по 28 августа на территории охотничьих угодий Омской области прошли рейды по охране объектов животного мира. За это время выявлено 66 нарушений законодательства: 65 - нарушения правил охоты и одно - нарушение режима заказника. В результате рейдов было изъято семь единиц огнестрельного оружия.

Отметим, что ежегодно инспекторы регионального Управления по охране животного мира и министерства природных ресурсов и экологии Омской области находят около 1000 нарушений в сфере охраны животного мира.

Теги  •  #браконьерство #животное #рейд #ружье

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Комментарии
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Ада С  •  28 августа 2017, 15:36

Так а какие-то меры по отношению к браконьерам были приняты? Или просто лишили официально оружия как обычно у нас делается, а они дальше продолжают промысел.

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