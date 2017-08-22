Замначальника омского следственного управления УМВД заподозрен в браконьерстве
Происшествия  •  ИА «Омск Здесь» 22 августа 2017, 13:38, последнее обновление 22 августа 2017, 13:49  •  печать

Замначальника омского следственного управления УМВД заподозрен в браконьерстве

Автор:

Следственный комитет возбудил уголовное дело в отношении заместителя начальника следственного управления УМВД России по Омской области, который подозревается в незаконной ловле стерляди.

Как сообщили в пресс-службе СУ СК России по Омской области, дело было возбуждено замглавы СК РФ, генерал-лейтенантом юстиции Ильёй Лазутовым по части первой ст. 256 УК РФ (Незаконная добыча (вылов) водных биологических ресурсов). По версии следствия, замруководителя следуправления УМВД в июле 2017 г. на лодке "Обь" поймал в сеть 154 стерляди. Ущерб от ловли составил 64,5 тыс. рублей. "Уголовное дело было возбуждено по материалам, представленным УФСБ России по Омской области", - пояснили в Следственном комитете. Расследованием дела занимается Первый отдел по расследованию особо важных дел СУ СК России по Омской области. 

В ведомстве не уточнили фамилию подозреваемого. Сейчас на официальном сайте следственного управления УМВД значатся два заместителя руководителя: Владимир Ярков и Владимир Соловьёв. По данным "Коммерческих вестей", речь идёт о полковнике юстиции Владимире Яркове, который сейчас находится в отпуске. В самом следственном управлении эту информацию не подтвердили, но и не опровергли. В УМВД сообщили о начале служебной проверки.

По данному факту в УМВД России по Омской области проводится служебная проверка. Если вина сотрудника будет доказана, он будет уволен из органов внутренних дел, а его непосредственный руководитель привлечён к строгой дисциплинарной ответственности, - рассказали в ведомстве. 

Теги  •  #браконьер #МВД #следственный комитет

Читайте также

Комментарии
Добавить свой
Последние новости
На омском озере Эбейты разрешат добывать грязь в промышленных масштабах  •  сегодня, 13:28  •   1
Омские нефтяники и пивовары снизили отчисления по акцизам  •  сегодня, 12:49
Омский министр здравоохранения взял в замы главврача онкобольницы  •  сегодня, 12:23
Омский "Руском" вложит 350 млн в развитие свиноводства на Алтае  •  сегодня, 11:58
LIVE: "О работе Регионального фонда капитального ремонта"  •  сегодня, 11:26  •    •  Live
В парке 30-летия ВЛКСМ установили новые туалеты   •  сегодня, 11:17
Еще новости
Загрузка...
Место для вашей рекламы 240х400
Иети шоу лето 240Х400