Замначальника омского следственного управления УМВД заподозрен в браконьерстве

Как сообщили в пресс-службе СУ СК России по Омской области, дело было возбуждено замглавы СК РФ, генерал-лейтенантом юстиции Ильёй Лазутовым по части первой ст. 256 УК РФ (Незаконная добыча (вылов) водных биологических ресурсов). По версии следствия, замруководителя следуправления УМВД в июле 2017 г. на лодке "Обь" поймал в сеть 154 стерляди. Ущерб от ловли составил 64,5 тыс. рублей. "Уголовное дело было возбуждено по материалам, представленным УФСБ России по Омской области", - пояснили в Следственном комитете. Расследованием дела занимается Первый отдел по расследованию особо важных дел СУ СК России по Омской области.

В ведомстве не уточнили фамилию подозреваемого. Сейчас на официальном сайте следственного управления УМВД значатся два заместителя руководителя: Владимир Ярков и Владимир Соловьёв. По данным "Коммерческих вестей", речь идёт о полковнике юстиции Владимире Яркове, который сейчас находится в отпуске. В самом следственном управлении эту информацию не подтвердили, но и не опровергли. В УМВД сообщили о начале служебной проверки.