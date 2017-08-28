К 2035 году омичи будут жить на четыре года дольше

Омскстат приводит аналитику по ожидаемой продолжительности жизни в регионе. Она расписана до 2035 года. Сейчас общая продолжительность составляет 71 год. У женщин она выше - 76 лет. У мужчин - 65. Но сельское население в отличие от городского живёт меньше - до 69 лет, тогда как в мегаполисе - до 72.

Постепенно, по данным статистиков, продолжительность жизни будет увеличиваться и к 2035 году составит 75 лет. В отличие от жителей сельской местности горожане всё-таки будут жить дольше - до 76 лет. В районах области продолжительность жизни вырастет на четыре года и составит 73 года.