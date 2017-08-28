К 2035 году омичи будут жить на четыре года дольше
Общество  •  ИА «Омск Здесь» 28 августа 2017, 12:52  •  печать

К 2035 году омичи будут жить на четыре года дольше

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Сейчас средняя продолжительность жизни в Омской области составляет 71 год.

Омскстат приводит аналитику по ожидаемой продолжительности жизни в регионе. Она расписана до 2035 года. Сейчас общая продолжительность составляет 71 год. У женщин она выше - 76 лет. У мужчин - 65. Но сельское население в отличие от городского живёт меньше - до 69 лет, тогда как в мегаполисе - до 72.

Постепенно, по данным статистиков, продолжительность жизни будет увеличиваться и к 2035 году составит 75 лет. В отличие от жителей сельской местности горожане всё-таки будут жить дольше - до 76 лет. В районах области продолжительность жизни вырастет на четыре года и составит 73 года.

Теги  •  #пенсионер #продолжительность жизни

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Комментарии
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Jack Daniels  •  28 августа 2017, 15:02

Конечно будут жить на 4 года дольше, если, конечно, дотянут до 2035 года))) Кстати, а по сравнению с каким годом дольше? - с 2034 годом, в котором средняя продолжительность жизни упадет до 50 лет)))?

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Анна Орлова  •  28 августа 2017, 14:40

С нашей экологией надеяться на долгую жизнь не приходится, а с медициной - тем более.

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Мартин Калинин  •  28 августа 2017, 14:25

Нужно меньше бухать и не курить, протянем подольше!

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