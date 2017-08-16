Семья омских пенсионеров десять лет живёт в аварийном доме

Омская прокуратура направила в суд иск, чтобы добиться переселения омички и её мужа из аварийного жилья.

Прокуратура Советского округа Омска провела проверку соблюдения прав 58-летней местной жительницы в сфере её жилищных прав. Установлено, что пенсионерка вместе с мужем живёт по договору соцнайма в многоквартирном доме № 10 на улице Лесокомбинатской в микрорайоне Береговой.

Этот дом более девяти лет назад был признан аварийным, непригодным для жизни и подлежащим сносу. В соответствии с региональной программой по переселению граждан из аварийного жилья в 2013-2017 годах этот дом должны были расселить ещё два года назад.

Все жильцы кроме омички были расселены. Из-за несвоевременного предоставления документов пенсионерке с супругом не было предоставлено другое жильё. Отметим, что никакие ремонтные работы в аварийном доме не проводились и меры по обеспечению безопасности омичей не принимались.

Прокурор Советского округа Омска направил в суд иск с требованием к мэрии предоставить этой семье жильё по договору соцнайма. В настоящее время исковое заявление находится на рассмотрении в Центральном районном суде Омска.