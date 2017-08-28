В Омске меняют режим работы автобусов на садовых маршрутах
Общество  •  ИА «Омск Здесь» 28 августа 2017, 12:17, последнее обновление 28 августа 2017, 15:24  •  печать

В Омске меняют режим работы автобусов на садовых маршрутах

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Общественный транспорт до садовых участков омичей будет возить три раза в неделю. В дни, когда погода выдастся ненастной, выпуск подвижного состава также будет скорректирован.

С 4 сентября по 1 октября работа транспорта на сезонных садовых маршрутах будет организована по новым правилам. Об этом сообщает городской департамент транспорта. Со следующей недели садовые перевозки будут осуществляться три раза в неделю (вместо четырёх) в будние и праздничные нерабочие дни в соответствии с графиком и согласно плановым расписаниям.

Если погода в это время выдастся ненастной (низкая температура воздуха, дожди, шквалистый ветер и пр.), выпуск подвижного состава на садовые маршруты скорректируют. С графиком работы сезонных садовых маршрутов можно ознакомиться здесь.

Теги  •  #автобус #дача #расписание

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Комментарии
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Игорь Х  •  28 августа 2017, 16:11

На самом деле, в Омске не "изменяют режим работы", а уменьшают количество садовых маршрутов...

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