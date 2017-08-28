В Омске меняют режим работы автобусов на садовых маршрутах

Общественный транспорт до садовых участков омичей будет возить три раза в неделю. В дни, когда погода выдастся ненастной, выпуск подвижного состава также будет скорректирован.

С 4 сентября по 1 октября работа транспорта на сезонных садовых маршрутах будет организована по новым правилам. Об этом сообщает городской департамент транспорта. Со следующей недели садовые перевозки будут осуществляться три раза в неделю (вместо четырёх) в будние и праздничные нерабочие дни в соответствии с графиком и согласно плановым расписаниям.

Если погода в это время выдастся ненастной (низкая температура воздуха, дожди, шквалистый ветер и пр.), выпуск подвижного состава на садовые маршруты скорректируют. С графиком работы сезонных садовых маршрутов можно ознакомиться здесь.