Болельщиков омского "Авангарда" после матчей будут развозить по домам
Общество  •  ИА «Омск Здесь» 22 августа 2017, 10:48  •  печать

Болельщиков омского "Авангарда" после матчей будут развозить по домам

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Городской департамент транспорта организует подачу автобусов к "Арене Омск".

Как сообщили в департаменте транспорта, на период игр сезона 2017-2018 годов подача автобусов будет производиться в соответствии со специальным графиком: в рабочие дни к 21:00, в выходные дни к 19:00. Все автобусы оснащены информацией о направлении движения.

- Движение автобусов к многофункциональному спортивному комплексу "Арена Омск" организуется с 22 августа 2017 года по 27 февраля 2018 года с осуществлением попутного подбора пассажиров, - сообщил директор департамента транспорта Алексей Мартыненко. - Для контроля за развозом зрителей по окончании хоккейных матчей назначены ответственные дежурные от предприятий. Вся информация о выполнении перевозок будет предоставляться начальнику смены департамента транспорта. Мы гарантируем качественное обслуживание хоккейных болельщиков.

В департаменте транспорта подчеркнули, что оплата будет производиться по городскому тарифу. Все виды проездных билетов и электронных транспортных карт действительны. Стоимость проезда для учащихся общеобразовательных школ города составит 16 руб.

Теги  •  #автобусный маршрут #Арена Омск #дороги #ХК Авангард

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