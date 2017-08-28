Омичи стали чаще вступать в брак и реже разводиться

На семь браков в Омской области приходится четыре развода.

Как сообщает Омскстат, за семь месяцев 2017 года зарегистрировано 7584 брака. Оформили развод 4970 супружеских пар. В расчёте на 1000 жителей области приходилось в среднем семь браков и четыре развода. Ранее, отметим, в регионе на шесть браков приходилось четыре развода.

Вместе с тем в январе-июле этого года по-прежнему отмечается естественная убыль населения. Число умерших превышало число родившихся на 2037 человек. Органами ЗАГС Омской области зарегистрировано 13 208 родившихся и 15 245 умерших.