Омичи могут добраться до моря на поезде со скидкой 40 %
Общество  •  ИА «Омск Здесь» 25 августа 2017, 17:03, последнее обновление 25 августа 2017, 17:04  •  печать

Омичи могут добраться до моря на поезде со скидкой 40 %

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ОАО "РЖД" объявило о 40-процентной скидке на верхние и боковые места в плацкартных вагонах в сентябре. Приобрести места при этом можно не только у туалета.

Пассажиры более чем 300 поездов дальнего следования могут приобрести билеты в плацкартные вагоны со скидками до 40 %. Акция действует до 24 сентября в поездах внутригосударственного сообщения.

Как сообщили в службе корпоративных коммуникаций ЗСЖД, скидки предоставляются в зависимости от расположения мест в вагоне. Так, скидка 40 % действует при оформлении билетов на верхние места № 34 и № 36, расположенные в конце вагона, и верхние боковые места № 38-54. Скидка 20 % действует при оформлении билетов на верхние места № 2-32 и нижние боковые места № 37-53 не позднее, чем за 5 суток до даты отправления.

В числе поездов, которые участвуют в акции, в том числе и проходящие через Омск: № 14 сообщением Новокузнецк - Санкт-Петербург; № 29/30 сообщением Кемерово - Москва; № 37/38 сообщением Томск - Москва; № 87/88 сообщением Омск - Новосибирск; № 109/110 сообщением Омск - Рубцовск; № 115 сообщением Омск - Нижневартовск; № 125 сообщением Новый Уренгой - Новосибирск; № 139 сообщением Новосибирск - Адлер; № 153 сообщением Новокузнецк - Анапа; № 243 сообщением Новокузнецк - Анапа; № 249 сообщением Новокузнецк - Адлер; № 252 сообщением Барнаул - Адлер; № 255 сообщением Новосибирск - Анапа; № 399 сообщением Томск - Анапа.

Полный список маршрутов можно посмотреть на сайте ОАО "РЖД" в разделе "Пассажирам"/"Акции (специальные тарифы)". Отметим, что скидки не применяются при оформлении билетов по другим действующим специальным тарифам, в том числе детскому и для организованных групп пассажиров.

Теги  •  #акция #ж/д билеты #море #РЖД #скидка

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