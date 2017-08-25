Омичи могут добраться до моря на поезде со скидкой 40 %

ОАО "РЖД" объявило о 40-процентной скидке на верхние и боковые места в плацкартных вагонах в сентябре. Приобрести места при этом можно не только у туалета.

Пассажиры более чем 300 поездов дальнего следования могут приобрести билеты в плацкартные вагоны со скидками до 40 %. Акция действует до 24 сентября в поездах внутригосударственного сообщения.

Как сообщили в службе корпоративных коммуникаций ЗСЖД, скидки предоставляются в зависимости от расположения мест в вагоне. Так, скидка 40 % действует при оформлении билетов на верхние места № 34 и № 36, расположенные в конце вагона, и верхние боковые места № 38-54. Скидка 20 % действует при оформлении билетов на верхние места № 2-32 и нижние боковые места № 37-53 не позднее, чем за 5 суток до даты отправления.

В числе поездов, которые участвуют в акции, в том числе и проходящие через Омск: № 14 сообщением Новокузнецк - Санкт-Петербург; № 29/30 сообщением Кемерово - Москва; № 37/38 сообщением Томск - Москва; № 87/88 сообщением Омск - Новосибирск; № 109/110 сообщением Омск - Рубцовск; № 115 сообщением Омск - Нижневартовск; № 125 сообщением Новый Уренгой - Новосибирск; № 139 сообщением Новосибирск - Адлер; № 153 сообщением Новокузнецк - Анапа; № 243 сообщением Новокузнецк - Анапа; № 249 сообщением Новокузнецк - Адлер; № 252 сообщением Барнаул - Адлер; № 255 сообщением Новосибирск - Анапа; № 399 сообщением Томск - Анапа.

Полный список маршрутов можно посмотреть на сайте ОАО "РЖД" в разделе "Пассажирам"/"Акции (специальные тарифы)". Отметим, что скидки не применяются при оформлении билетов по другим действующим специальным тарифам, в том числе детскому и для организованных групп пассажиров.