Суд разрешил не восстанавливать прежний облик омского цирка
Общество  •  ИА «Омск Здесь» 25 августа 2017, 18:28, последнее обновление 25 августа 2017, 18:33  •  печать

Суд разрешил не восстанавливать прежний облик омского цирка

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Архитектор Анатолий Лунин, требовавший после реконструкции цирка вернуть его первоначальный облик, проиграл суд.

Директор омского цирка Елена Агафонова на своей странице в  Facebook сообщила результат судебного спора между бывшим главным архитектором Омской области Анатолием Луниным, ТУ Росимущества в Москве и филиалом Росгосцирка – Омским государственным цирком.

- Куйбышевский суд города Омска только что отказал архитектору Лунину в иске о признании авторских прав на проект омского цирка и понуждении к приведению цирка в первоначальный облик, - написала Елена Агафонова.

Напомним, Лунин хотел признать своё интеллектуальное право на здание омского цирка, а также вернуть облик, существовавший до реконструкции, завершившейся в 2016 году. По мнению архитектора, им было создано самостоятельное произведение архитектуры, отнесённое к объекту авторского права ещё по Гражданскому кодексу РСФСР.

Теги  •  #Елена Агафонова #суд #цирк

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