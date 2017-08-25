Суд разрешил не восстанавливать прежний облик омского цирка

Директор омского цирка Елена Агафонова на своей странице в Facebook сообщила результат судебного спора между бывшим главным архитектором Омской области Анатолием Луниным, ТУ Росимущества в Москве и филиалом Росгосцирка – Омским государственным цирком.

- Куйбышевский суд города Омска только что отказал архитектору Лунину в иске о признании авторских прав на проект омского цирка и понуждении к приведению цирка в первоначальный облик, - написала Елена Агафонова.

Напомним, Лунин хотел признать своё интеллектуальное право на здание омского цирка, а также вернуть облик, существовавший до реконструкции, завершившейся в 2016 году. По мнению архитектора, им было создано самостоятельное произведение архитектуры, отнесённое к объекту авторского права ещё по Гражданскому кодексу РСФСР.