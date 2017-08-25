В ночь с пятницы на субботу у развлекательных центров Омска водителей будет ждать полиция
Общество  •  ИА «Омск Здесь» 25 августа 2017, 20:48, последнее обновление 25 августа 2017, 20:49  •  печать

В ночь с пятницы на субботу у развлекательных центров Омска водителей будет ждать полиция

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Региональное УМВД сообщило о проведении в ночь с пятницы, 25 августа на 26 августа, субботу профилактической операции "Ночной город".

Как пояснили в пресс-службе ГУ МВД России по Омской области, инспекторы ДПС будут нести службу вблизи развлекательных заведений и в местах отдыха горожан. В первую очередь полиция будет обращать внимание на состояние водителей. "Мероприятие организовано для предупреждения автоаварий, в том числе по вине нетрезвых водителей, а также контроля за техническим состоянием транспортных средств, участвующих в дорожном движении", - отметили в ведомстве.

Теги  •  #полиция #развлекательный центр #рейд

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Комментарии
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Мартин Калинин  •  25 августа 2017, 21:07

Неожиданно такую проверку наверное было бы эффективнее проводить.

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