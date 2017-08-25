В ночь с пятницы на субботу у развлекательных центров Омска водителей будет ждать полиция

Как пояснили в пресс-службе ГУ МВД России по Омской области, инспекторы ДПС будут нести службу вблизи развлекательных заведений и в местах отдыха горожан. В первую очередь полиция будет обращать внимание на состояние водителей. "Мероприятие организовано для предупреждения автоаварий, в том числе по вине нетрезвых водителей, а также контроля за техническим состоянием транспортных средств, участвующих в дорожном движении", - отметили в ведомстве.