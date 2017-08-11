Пока омичи ходят по магазинам, их машины арестовывают приставы
Происшествия  •  11 августа 2017, 09:54, последнее обновление 11 августа 2017, 10:15  •  печать

Пока омичи ходят по магазинам, их машины арестовывают приставы

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С помощью специальной программы судебные приставы по автомобильному номеру определяли, есть задолженность у владельца или нет.

10 августа судебные приставы совместно с представителями АО "ОмскРТС" провели рейд на автомобильной парковке у гипермаркета "Лента" и торгового комплекса "Континент" при помощи специального приложения "Мобильный розыск".

С помощью приложения судебные приставы определяли сумму долга по регистрационному номеру автомобиля. Для этого необходимо лишь поднести любой гаджет с установленным приложением к номеру авто и отсканировать его. После устройство выдаст информацию о собственнике транспортного средства, сумму задолженности, если она имеется. Кроме того, приложение выдаст информацию о структурном подразделении службы судебных приставов, на исполнении которого находится взыскание данной задолженности.

Так, например, было выявлено транспортное средство Chevrolet Lacetti, принадлежащее 45-летней Татьяне С., имеющей 135 тысяч рублей задолженности по кредитному займу и коммунальным платежам, в том числе за отопление и горячее водоснабжение.

- С её слов, долг накопился "случайно" из-за небрежного отношения к квитанциям оплаты коммунальных услуг. Должница призналась, что о возбуждении исполнительных производств она была надлежащим образом уведомлена, но погашать долги не спешила, не предполагая, какими неприятными последствиями может обернуться её нерасторопность, - сообщили в УФССП по Омской области.

Оплатить долг на месте женщина отказалась, поэтому в присутствии понятых её автомобиль был арестован. В течение 10 дней, если долг не будет погашен, он может быть продан.

Теги  •  #должник #приложение #розыск #УФСП

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Комментарии
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Роман Орехов  •  11 августа 2017, 10:33

В начале камеры на дорогах всех стали дисциплинировать, теперь вот гаджеты должников выявляют на машинах, правильное решение и современное, но конечно не приятное.

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Антон Никольский  •  11 августа 2017, 11:03

Лишь бы пешеходов не заставили идентификационные номера носить, чтобы и им штрафы на дом присылать)

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Лена Головина  •  11 августа 2017, 10:08

Такое ощущение, что людей загоняют в ловушку и везде ты находишься под контролем. Пошел в магазин и тут с тебя требуют большую сумму денег, а потом забирают машину - ужасно.

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