В омских магазинах подросткам продавали алкоголь

В Советском округе прошло очередное профилактическое мероприятие "Подросток - лето", организованное полицейскими. В мероприятии приняли участие дружинник из ДНД "Заозёрный-3" и "Заозёрный-4". В этот раз особое внимание было уделено незаконной продаже алкоголя несовершеннолетним.

Во время рейда проверялись торговые павильоны, расположенные в микрорайоне. В двух из них - на улице Заозёрной, 32, и Лаптева, 4/1 - были найдены нарушения. По информации департамента общественной безопасности, в этих местах алкоголь продавали несовершеннолетним.

На продавцов были составлены административные протоколы. Отметим, что за подобные нарушения предусматривается штраф в размере от 30 тыс. до 50 тыс. руб., на должностных лиц - от 100 тыс. до 200 тыс. руб. и на юридических лиц - от 300 тыс. до 500 тыс. руб.