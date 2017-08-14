В омских магазинах подросткам продавали алкоголь
Общество  •  ИА «Омск Здесь» 14 августа 2017, 16:43, последнее обновление 14 августа 2017, 16:48  •  печать

В омских магазинах подросткам продавали алкоголь

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Полицейские вместе с дружинниками обнаружили два факта незаконной продажи алкоголя.

В Советском округе прошло очередное профилактическое мероприятие "Подросток - лето", организованное полицейскими. В мероприятии приняли участие дружинник из ДНД "Заозёрный-3" и "Заозёрный-4". В этот раз особое внимание было уделено незаконной продаже алкоголя несовершеннолетним.

Во время рейда проверялись торговые павильоны, расположенные в микрорайоне. В двух из них - на улице Заозёрной, 32, и Лаптева, 4/1 - были найдены нарушения. По информации департамента общественной безопасности, в этих местах алкоголь продавали несовершеннолетним.

На продавцов были составлены административные протоколы. Отметим, что за подобные нарушения предусматривается штраф в размере от 30 тыс. до 50 тыс. руб., на должностных лиц - от 100 тыс. до 200 тыс. руб. и на юридических лиц - от 300 тыс. до 500 тыс. руб.

Теги  •  #алкоголь #незаконная продажа #штраф

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Комментарии
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Светлана Владимирова  •  14 августа 2017, 17:10

Тоже мне, удивили. Подобные законы и ограничения в нашей стране вообще не работают.

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Леонид Портнов  •  14 августа 2017, 16:59

Как по мне, так продажа адкоголя несовершеннолетним - это уже не новость. А вот если бы продавец отказал, да еще и родителям сообщил - вот это уже и на сенсацию потянет.

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