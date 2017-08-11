Омские дикие кабаны признаны неопасными
Общество  •  11 августа 2017, 16:52, последнее обновление 11 августа 2017, 17:12  •  печать

Омские дикие кабаны признаны неопасными

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Пробы, взятые у убитых кабанов, показали, что в дикой природе АЧС не выявлена.

В результате целевого отстрела диких кабанов было взято 14 проб, исследования проведены в 7 районах. Так, по две пробы проверено в Называевском, Большереченском, Любинском, Муромцевском, Знаменском и Тюкалинском районах, три пробы - в Колосовском районе.

- Получен отрицательный результат, то есть в дикой природе АЧС не выявлена, - говорится в сообщении облправительства.

Напомним, что сейчас продолжаются выплаты компенсаций владельцам личных подворий за отчуждённое поголовье в связи с АЧС. Компенсации на сумму 1,7 млн рублей уже получили 87 владельцев подворий села Верблюжье Саргатского района. Сейчас собираются заявки и составляются реестры по компенсационным выплатам жителям села Новоархангеловка Любинского района, посёлка Ачаирский и села Ачаир Омского района.

С целью профилактики распространения АЧС региональным Управлением Роспотребнадзора проведены внеплановые проверки в отношении 135 объектов, занимающихся оборотом мяса и мясной продукции. В результате рейдов выявлена обезличенная продукция в 19 торговых точках, снято с реализации более 396 кг продукции.

Теги  •  #свинья #социальные выплаты #чума

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Комментарии
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Стелла Иванова  •  11 августа 2017, 19:39

Вот это мордюк у кабана! Не скажешь, что он не опасный. Я вообще свинину не ем! Просто ФУ! Прежде, чем убивать поголовье домашних свиней у людей, можно было сначала сделать анализы на опасную болезнь. А теперь вот компенсации приходится выплачивать.

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