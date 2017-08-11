Омские дикие кабаны признаны неопасными

Пробы, взятые у убитых кабанов, показали, что в дикой природе АЧС не выявлена.

В результате целевого отстрела диких кабанов было взято 14 проб, исследования проведены в 7 районах. Так, по две пробы проверено в Называевском, Большереченском, Любинском, Муромцевском, Знаменском и Тюкалинском районах, три пробы - в Колосовском районе.

- Получен отрицательный результат, то есть в дикой природе АЧС не выявлена, - говорится в сообщении облправительства.

Напомним, что сейчас продолжаются выплаты компенсаций владельцам личных подворий за отчуждённое поголовье в связи с АЧС. Компенсации на сумму 1,7 млн рублей уже получили 87 владельцев подворий села Верблюжье Саргатского района. Сейчас собираются заявки и составляются реестры по компенсационным выплатам жителям села Новоархангеловка Любинского района, посёлка Ачаирский и села Ачаир Омского района.

С целью профилактики распространения АЧС региональным Управлением Роспотребнадзора проведены внеплановые проверки в отношении 135 объектов, занимающихся оборотом мяса и мясной продукции. В результате рейдов выявлена обезличенная продукция в 19 торговых точках, снято с реализации более 396 кг продукции.