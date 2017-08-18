Омских кабанов пристрелят, несмотря на отсутствие у них вируса АЧС

Несмотря на то, что взятые пробы показали отсутствие вируса африканской чумы свиней у диких кабанов в Омской области, их все равно будут отстреливать, - об этом в интервью СМИ заявил первый заместитель председателя правительства региона Андрей Новосёлов.

Как пояснил Андрей Новосёлов в интервью изданию "ВОмске", на сегодняшний день у диких кабанов взято 14 проб - все отрицательные. "Заразы нет", - подчеркнул чиновник. Тем не менее будущее диких кабанов в регионе предопределено.

Мы посовещались с руководителем федеральной службы Россельхознадзора и совместно с губернатором Виктором Назаровым приняли решение: в тех 10 районах, где зафиксирована африканская чума свиней, в ближайшее время будем производить отстрел кабанов, - сказал Андрей Новосёлов.

Он пояснил, что власти региона опасаются, что АЧС всё же как-то уйдёт в "дикую природу", и тогда её распространение сдержать будет невозможно. К примеру, в Тверской области из-за такой ситуации чума, по словам чиновника, "бродит уже свыше 10 лет". Такая же обстановка наблюдается в Польше, Чехии и Румынии. "Такого безумия нам не надо", - резюмировал Андрей Новосёлов.

Чиновник затруднился сказать, сколько именно диких кабанов в Омской области "приговорены к расстрелу", всего в регионе насчитывается около 3,8 тыс. особей. На экологию Омской области отстрел не повлияет, поскольку кабаны являются "понаехавшими" - завезены из европейской части России, ранее в Сибири не водились. "Завезём позже новых, стопроцентно "чистых", - оптимистично заключил чиновник.